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Умєров і Остін обговорили плани щодо наступного “Рамштайну”

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Умєров і Остін обговорили плани щодо наступного “Рамштайну”

Міністр оборони України Рустем Умєров з головою Пентагону Ллойдом Остіном / Фото: із соцмереж

Засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться на цьому тижні.

У неділю, 19 листопада, міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це повідомили на офіційному сайті Пентагону.

Під час цієї розмови очільники оборонних відомств двох країн обговорили останні події на полі бою в Україні. 

“Вони [Остін та Умєров] також говорили про плани щодо наступної Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться фактично на цьому тижні”, - йдеться у повідомленні.  

Раніше речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що для національної безпеки США важливо, щоб Конгрес якомога скоріше ухвалив запит президента з додатковим фінансуванням, що містить допомогу Україні й Ізраїлю. Це питання, пояснила вона, буде обов’язково обговорюватися на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України. 

Нагадаємо, раніше голова Міністерства оборони України Рустем Умєров заявляв, що українські захисники забезпечені всім необхідним, щоб взимку здійснювати контрнаступ.

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Дата публікації
Перегляди
654
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