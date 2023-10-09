Умєров обговорив з міністеркою оборони Нідерландів потреби ЗСУ в ракетах і ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров у телефонній розмові обговорив із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен поточні потреби Збройних сил, зокрема в далекобійних ракетах.

Про це міністр повідомив у Facebook.

"Обговорили нагальні потреби на передовій – системи ППО, далекобійні ракети, артилерію. Також розглянули досвід Нідерландів щодо закупівель та забезпечення, який стане корисним для України", - йдеться у повідомленні.

Рустем Умєров також висловив подяку Нідерландам за лідерство в коаліції F16, навчання пілотів, готовність надати літаки та плани створити центр підготовки пілотів.

"Буду радий зустрітися з Міністеркою Оллонгрен під час зустрічі у форматі "Рамштайн" та запросив відвідати Україну найближчим часом", - резюмував міністр оборони.

Нагадаємо, Рустем Умєров днями побував на позиціях ЗСУ на сході (фото).

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