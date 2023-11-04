Умєров обговорив з очільником Пентагону одну з головних потреб ЗСУ

Міністр зазначив, що обговорив з американським колегою останні події на фронті та стан підготовки Сил оборони.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони обговорили одну з головних потреб ЗСУ - боєприпаси.
Про це повідомив Умєров у Facebook.
"Щотижнева телефонна розмова з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Дякую США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні", - зазначив він.
Міністр додав, що обговорив з американським колегою останні події на фронті та стан підготовки Сил оборони.
"Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів", - підкреслив Умєров.
Нагадаємо, США виділили Україні пакет військової допомоги на $425 мільйонів.
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