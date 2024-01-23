Умєров повідомив про втрати росіян учасникам "Рамштайн-18"

На думку мінвстра, РФ можна "перехитрити" за допомогою інтеграції технологій і координації дій.

Міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання Контактної групи з оборони України "Рамштайн-18" заявив, що Росія втрачала по 400 солдатів на захоплення одного квадратного кілометра території України. Армія РФ використала в шість разів більше артилерійських снарядів, ніж ЗСУ. Впродовж року захоплювала Бахмут і Мар’їнку.

Про це сказав очільник Міноборони Рустем Умєров під час відкриття зустрічі Контактної групи з оборони України.

"Після чергового року війни Росії проти України, проти демократичного та правового порядку, Росія не досягла жодного з бажаних результатів. Навряд чи можна вважати досягненням те, що величезна військова промисловість росії, вся армія агресора цілий рік захоплювала руїни двох міст — Бахмута та Мар’їнки", — заявив він.

Але ворог не припиняє наступальних дій по всій лінії фронту і по всій Україні.

Після останнього засідання Контактної групи з питань оборони України в листопаді, Україна зазнала декількох масованих ракетних обстрілів. Лише за два місяці терористичний режим випустив по українських містах понад 600 ракет і понад 1000 "Шахедів".

"Росія відправила на смерть тисячі солдатів. Вони жертвують в середньому 400 солдатами в обмін на один квадратний кілометр землі. З моменту нашої останньої зустрічі росія втратила понад 54 тисячі солдатів. Проте ворог має необмежений мобілізаційний ресурс", — заявив Умєров.

За його інформацією, противник використав вшестеро більше артилерійських снарядів, ніж українські сили.

Незважаючи на свої ресурси та перевагу у виробництві зброї, росія не наблизилася до своїх стратегічних цілей. Вся російська військова машина працює на повну силу, щоб атакувати маленькі українські села.

При цьому, навіть за шестиразової артилерійської перевази ворог не зміг досягти хоча б якогось суттєвого результату. Уявіть, як би змінилася ситуація на полі бою, якби пропорції були один до одного.

Також Умєров зазначив, що керівництво України поставило чіткі військові завдання та цілі на 2024 рік, а Міноборони й Генштаб Збройних Сил напрацювали пріоритети та інші деталі на цей рік.

Достатня кількість техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запчастин, за словами Умєрова, критично важлива для утримання лінії фронту, але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міноборони.

Нагадаємо, коаліція, що налічує з пів сотні країн, охочих озброювати Україну, зібралася на чергове засідання "Рамштайн-18. Традиційно головує очільник Пентагону Ллойд Остін. Він закликав учасників "Рамштайну" надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".