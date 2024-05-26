Умєров розповів, скільки КАБів росіяни застосували від початку року

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що від початку 2024 року окупаційні війська Росії скинули по території України майже 10 000 керованих авіаційних бомб.

Про це він написав у Facebook, коментуючи удар РФ по "Епіцентру" у Харкові 25 травня.

"Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, – це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення. Наша країна потребує більше сучасних систем ППО та авіації. Ми щодня і за кожної нагоди говоримо про це з нашими союзниками. Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Харкові станом на 16:11 неділі, 26 травня, відомо вже про 16 людей, які загинули внаслідок удару РФ по гіпермаркету "Епіцентр".

Читайте також: