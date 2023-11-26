Умєров розповів очільнику Пентагону Остіну актуальну ситуацію на фронті

Остін засудив масовану атаку Росії по Києву, здійснену у День пам'яті Голодоморів.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову із американським колегою, міністром Ллойдом Остіном, під час якої, зокрема, розповів про ситуацію на полі бою.

Про це він повідомив на сторінці у Фейсбук.

"Ми обговорили актуальні пріоритети безпекової допомоги та спільні кроки для посилення спроможностей українського війська. Я також наголосив на масовій атаці російських безпілотників на українські міста та критичну інфраструктуру в День пам’яті жертв Голодоморів", - розповів він, висловивши вдячність міністру Остіну за його "непохитну підтримку".

У Пентагоні поділилися деталями розмови. Речник Пентагона Пет Райдер розповів, що вони обговорити останню інформацію про ситуацію на фронті.

"Міністр Остін засудив безперервний обстріл з боку Росії ракетами та безпілотними літальними системами українських міст та критичної інфраструктури. Також сторони обговорили пріоритети безпекової допомоги у той час, як Україна продовжує боротися з російською агресією", - йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

Нагадаємо, раніше розповідали, що у форматі “Рамштайн” відбулися важливі зміни щодо військової допомоги Україні.

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