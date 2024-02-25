Умєров: "Такої війни раніше не було – багато чого відбувається вперше"

Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що війна Росії проти України – це війна, де багато чого відбувається вперше. Це перша війна з такою кількістю ракет, запущених проти мирних міст. Від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад вісім тисяч ракет.

Про це він сказав 25 лютого на пресконференції "Україна. Рік 2024".

"Це війна, де вперше збили "Кинджали". Це війна, де вперше знищують потужний флот ворога дронами. Це взагалі перша війна дронів. Це перша війна зі смартфонами в руках, де окрім конвенційних засобів, ми щодня боремося в гібридній інформаційній війні. Це перша війна такого масштабу зі швидкістю оприлюднення інформації в кілька хвилин, з сотнями і тисячами джерел комунікації, анонімних джерел інформації, безпрецедентної пропаганди та інформаційних атак", - розповів міністр оборони.

Нагадаємо, 25 лютого, до роковин повномасштабного вторгнення Росії проходить конференція "Україна. Рік 2024", на якому військово-політичне керівництво країни представить бачення ключових напрямів розвитку держави на наступний рік.

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