Умєров відповів на критику щодо фортифікацій на Сумщині

Міністр оборони Рустем Умєров

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Українські сили оборони переходять на новий формат фортифікацій, який враховує зміну тактики ворога. У Сумській області посилюють оборону саме там, де загроза найбільша.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.

Раніше оборонні споруди будували за класичною схемою — із великими ротними та батальйонними укріпленнями й довгими ходами сполучень. Але тепер російські війська використовують малі піхотні групи з активною підтримкою дронів, тому й укріплення стали іншими.

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Нині будуються компактні опорні пункти з короткими ходами сполучення (до 70 м) і обов’язковим антидроновим накриттям. Такі позиції краще маскуються, важче виявляються і забезпечують ефективний вогневий опір, зокрема й проти FPV-дронів.

У Міноборони зазначають: сучасні укріплення мають бути непомітними й пристосованими до рельєфу, а не масивними — це підвищує їхню ефективність у бою.

Умєров зазначив, фортифікаційне будівництво виконується за планом: 2024 року на більшості напрямків завдання виконано майже на 100%, а цьогоріч — уже виконано понад 50% робіт.

Раніше в РНБО відреагувало на заяви DeepState про це, що на Сумщині були відсутні фортифікації.

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Нагадаємо, в ДПСУ заявили, що у Сумській області біля кордону з Росією фіксують спроби прориву диверсійно-штурмових груп, переважно в Хотінській та Юнаківській громадах.