ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1676
Час на прочитання
1 хв

Умєров відповів на критику щодо фортифікацій на Сумщині

Замість масивних укріплень — малі й замасковані. Умєров заявив, що фортифікації адаптують до нової тактики ворога.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Міністр оборони Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров

Українські сили оборони переходять на новий формат фортифікацій, який враховує зміну тактики ворога. У Сумській області посилюють оборону саме там, де загроза найбільша.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.

Раніше оборонні споруди будували за класичною схемою — із великими ротними та батальйонними укріпленнями й довгими ходами сполучень. Але тепер російські війська використовують малі піхотні групи з активною підтримкою дронів, тому й укріплення стали іншими.

Нині будуються компактні опорні пункти з короткими ходами сполучення (до 70 м) і обов’язковим антидроновим накриттям. Такі позиції краще маскуються, важче виявляються і забезпечують ефективний вогневий опір, зокрема й проти FPV-дронів.

У Міноборони зазначають: сучасні укріплення мають бути непомітними й пристосованими до рельєфу, а не масивними — це підвищує їхню ефективність у бою.

Умєров зазначив, фортифікаційне будівництво виконується за планом: 2024 року на більшості напрямків завдання виконано майже на 100%, а цьогоріч — уже виконано понад 50% робіт.

Раніше в РНБО відреагувало на заяви DeepState про це, що на Сумщині були відсутні фортифікації.

Нагадаємо, в ДПСУ заявили, що у Сумській області біля кордону з Росією фіксують спроби прориву диверсійно-штурмових груп, переважно в Хотінській та Юнаківській громадах.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie