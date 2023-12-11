Умєров "відверто" поговорив з міністром оборони Угорщини: про що йшлося

Очільник Міноборони України подякував Угорщині за підтримку в розмінуванні та медичній галузі.

Міністр оборони України Рустем Умєров говорив телефоном зі своїм угорським колегою Крістофом Шалай-Бобровницьким про підтримку України в розмінуванні та медичній сфері.

Про це йшлося у повідомленні Умєрова у соцмережі "X".

"Мав відверту телефонну розмову з моїм угорським колегою Крістофом Шалай-Бобровницьким. Подякував Угорщині за підтримку України в розмінуванні та медичній сфері, сподіваючись на подальшу співпрацю. Також запросив міністра до Києва", — зазначив Умєров.

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