Унаслідок артилерійського обстрілу Охтирки пошкоджено понад 15 будинків, одна людина загинула

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни .

Унаслідок ракетного обстрілу російськими військами в ніч на четвер в Охтирці Сумської області зруйновано та пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхових та приватних будинків, одна людина загинула.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в четвер, 24 березня.

"За даними слідства, 24 березня 2022 року близько 00:28 збройні сили Російської Федерації, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили авіаційне бомбардування житлового мікрорайону в м. Охтирка на Сумщині", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора інформують, що внаслідок авіаобстрілу зруйновано та пошкоджено щонайменше 15 житлових багатоповерхових та приватних будинків, об'єктів цивільної інфраструктури, лінії електромереж. "За попередніми даними, загинув один цивільний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Також читайте Жителів Маріуполя силоміць вивозять на територію РФ

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Сьогодні, 24 березня, вже 29-й день широкомасштабного вторгнення Росії до України. Як минула ніч та яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку - у нашому матеріалі.

Оперативна інформація від Генштабу станом на 6 ранку 24 березня

Читайте також: