Унаслідок атаки РФ найбільше постраждав Святошинський район Києва: десятки потерпілих

Атака на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

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Найбільше постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район Києва.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах.

Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування.

Медики госпіталізували вже 12 постраждалих.

Екстрені служби працюють на місцях.

Пізніше Кличко додав, що уже 21-го постраждалого госпіталізували медики.

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Серед 21-го постраждалого, яких госпіталізували медики, — троє дітей та вагітна жінка.

Оновлено станом на 03:29

Наразі 41 постраждалий у столиці. Десятьом із них медики надали допомогу на місці. Всіх інших госпіталізували. В тому числі - 5 дітей.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, де впали уламки після російської атаки.