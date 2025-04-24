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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Унаслідок атаки РФ найбільше постраждав Святошинський район Києва: десятки потерпілих

Екстрені служби працюють на місцях влучання ворога.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київщину

Атака на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Найбільше постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район Києва.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах.

  • Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. 

  • Медики госпіталізували вже 12 постраждалих. 

  • Екстрені служби працюють на місцях. 

Пізніше Кличко додав, що уже 21-го постраждалого госпіталізували медики.

Серед 21-го постраждалого, яких госпіталізували медики, — троє дітей та вагітна жінка.

Оновлено станом на 03:29

Наразі 41 постраждалий у столиці. Десятьом із них медики надали допомогу на місці. Всіх інших госпіталізували. В тому числі - 5 дітей.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, де впали уламки після російської атаки.

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