Унаслідок обстрілу на Київщині затримуються поїзди: пошкоджено контактну мережу

Ніхто з пасажирів та працівників "Укрзалізниці" не постраждав.

Унаслідок обстрілу на Київщині, що розпочався о 12:52, пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка. Через це буде затримано поїзд 16 Рахів-Харків та поїзд 14 Солотвино-Київ.

Про це 28 березня повідомили в "Укрзалізниці".

Також читайте Частина Києва через обстріли знову залишилася без світла: які райони знеструмлені

Усі пасажири та поїзні бригади неушкоджені та на безпечній відстані від епіцентру подій. Інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси буде оновлюватись.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запускає для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички. Тепер дістатися, наприклад, вокзалу з Березняків можна всього за 21 хвилину.

Місяць з влучання російської ракети у житловий будинок у Києві: що там відбувається зараз

Читайте також: