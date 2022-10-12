Унаслідок обстрілу Запоріжжя у житлових будинках вилетіли вікна та двері

у ніч проти 12 жовтня ворог обстріляв Запоріжжя.

Окупанти знову атакували місто.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

В результаті обстрілів в житлових будинках вилетіли вікна та двері.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Обстріл Запоріжжя

Під ранок 11 жовтня 2022 року Росія знову вдарила по Запоріжжю. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Пізніше стало відомо, що окупанти пошкодили освітній та медичний заклади. А загалом РФ атакувала Запоріжжя 12 ракетами.

Після опівночі 10 жовтня ворог знову атакував Запоріжжя. Було зафіксовано близько 10 прильотів. Людей закликали перебувати в укриттях.

Раніше кількість жертв попередньо обстрілу зросла до 14 осіб. Розбір завалів досі триває. Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога. Російська армія випустила по Запоріжжю 12 ракет, майже всі влучили у житлові будинки.

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