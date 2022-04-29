Завжди приходила на допомогу та випромінювала добро: в Києві загинула журналістка Віра Гирич

Завжди приходила на допомогу та випромінювала добро: в Києві загинула журналістка Віра Гирич

Жорстока та цинічна війна Росії проти України продовжує забирати життя невинних українців, і ми отримали ще одну трагічну звістку. Внаслідок влучання російської ракети в один із житлових будинків у Києві загинула продюсерка "Радіо Свобода" та наша ексколега Віра Гирич.

Обстріл трапився ввечері 28 квітня, а про страшну новину стало відомо вранці 29 квітня.

У своєму останньому відео, опублікованому 5 березня, Віра показувала, як війна змінила столицю…

З "1+1" Віру Гирич поєднує дуже багато. У 2006-2007 роках вона працювала гостьовою редакторкою, а від 2007 до 2016 року - інформаційною продюсеркою ТСН. Колеги згадують Віру як надзвичайно добру, чуйну і тактовну людину, яка завжди приходила на допомогу та випромінювала добро. "Світла", "Глибока", "Талановита" - саме так відгукуються про неї в соцмережах…

Це невимовна втрата для всієї команди ТСН, ми назавжди памʼятатимемо про ці неймовірні роки разом і згадуватимемо всі щасливі моменти!

Світла памʼять та співчуття рідним. Ворог неодмінно відповість за все!

Колектив 1+1 media