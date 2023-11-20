Унаслідок сьогоднішніх обстрілів у Херсонській громаді загинули двоє чоловіків

Ще троє людей у Херсонській міській територіальній громаді отримали поранення.

У Херсонській міській територіальній громаді через ворожий обстріл з боку росії постраждали п'ятеро людей, двоє з них загинули.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram 20 листопада.

"Двоє чоловіків 56 і 42 років загинули на місці ворожого обстрілу. Ще троє людей отримали поранення. Це чоловіки 34 і 67 років та жінка 1967 р.н. Двоє з травмованих ушпиталені, один - на амбулаторному лікуванні", - повідомив Мрочко.

Нагадаємо, шестирічна дівчинка, поранена внаслідок терористичного удару росіян по Херсону вранці 19 листопада, перебуває у реанімаційному відділення лікарні.

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