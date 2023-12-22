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Унаслідок знищення трьох ворожих бомбардувальників Су-34 є загиблі серед росіян – ЗМІ

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Унаслідок знищення трьох ворожих бомбардувальників Су-34 є загиблі серед росіян – ЗМІ

Російський бомбардувальник Су-34

Джерело зазначає, що ворожі бомбардувальники були збиті над територією, яку контролюють росіяни.

В результаті сьогоднішнього знищення трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 на південному напрямку загинули і деякі окупанти.

Про це повідомило NV з посиланням на джерело в українській розвідці. Співрозмовник не уточнив, чи йдеться у цьому випадку про пілотів.

Джерело зазначає, що літаки були збиті над територією, яку контролюють росіяни.

"Підтвердження по ліквідованих окупантах триває, точно є загиблі", — резюмував співрозмовник.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що знищення на півдні трьох ворожих бомбардувальників Су-34 – блискуча операція, яку спланував командувач Повітряних сил Микола Олещук. "Такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу позитивну статистику", – наголосив Ігнат.

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Дата публікації
Перегляди
2964
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