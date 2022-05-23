United 24: Зеленський розповів про роботу платформи та закликав долучатись до підтримки України

Під час свого виступу в Давосі президент України розповів про платформу United 24, метою якої є надання допомоги Україні.

Володимир Зеленський додав, що цей формат в майбутньому може бути використаним і для гарантій безпеки інших держав.

Про це 23 травня під час онлайн виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Закликаємо долучитись до підтримки України. Для кожного донора ми готуємо конкретну пропозицію: як допомогти та куди направити кошти, де зараз пріоритет. Цільовий характер роботи - це абсолютний пріоритет. А у подальшому під цим брендом United 24 ми пропонуємо створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин дати достатню підтримку для будь-якої країни, що зазнала воєнного нападу, стихійного лиха чи пандемії. Тобто ми пропонуємо створити нову платформу гарантій безпеки на основі того, через що ми зараз проходимо. Має бути те, що забезпечує прецедент абсолютно вчасної допомоги кожному, хто її потребує, щоб зберегти життя та соціальну стабільність", - сказав президент.

Нагадаємо, в Україні можна було зберегти десятки тисяч життів, якби світ вчасно надав зброю. Також зараз Україні потрібно мінімум 5 млрд доларів на місяць, щоб зберегти економіку в умовах війни.

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