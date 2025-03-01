Уночі 1 лютого над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Росіяни продовжують дошкуляти мирному українському населенню
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 1 лютого 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
- Харків;
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Полтавський р-н;
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Суми;
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Kиїв/околиці;
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Бучанський р-н;
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Біла Церква/околиці;
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Уманський р-н;
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Околиці Києва.
Нагадаємо, що раніше у Харкові росіяни атакували лікарню, в які перебувають люди: на місці удару спалахнула пожежа.
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