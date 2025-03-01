Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Уночі 1 лютого над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі 1 лютого над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Росіяни знову атакували Україну безпілотниками 1 березня / Фото: ТСН.ua

Росіяни продовжують дошкуляти мирному українському населенню

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 1 лютого 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Харків;

  • Полтавський р-н;

  • Суми;

  • Kиїв/околиці;

  • Бучанський р-н;

  • Біла Церква/околиці;

  • Уманський р-н;

  • Околиці Києва. 

Нагадаємо, що раніше у Харкові росіяни атакували лікарню, в які перебувають люди: на місці удару спалахнула пожежа

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація