Уночі 1 лютого над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 1 лютого 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

Харків;

Полтавський р-н;

Суми;

Kиїв/околиці;

Бучанський р-н;

Біла Церква/околиці;

Уманський р-н;

Околиці Києва.

Нагадаємо, що раніше у Харкові росіяни атакували лікарню, в які перебувають люди: на місці удару спалахнула пожежа.

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