Уночі 11 лютого невідомі безпілотники вдарили по Саратовському НПЗ: чому ця ціль важлива

У ніч проти 11 лютого 2025 року у Саратові та області спрацювала сирена, а місцеві жителі повідомили про вибухи.

Пізніше очевидці заявили, що горить Саратівський нафтопереробний завод горить після атаки БПЛА.

Згідно з відкритими даними, це одне із найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод "Крекінг", що входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у повідомленні у соцмережах підтвердив, що був атакований Саратовським НПЗ. Це вже не перша атака. Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об'єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність перероблювання сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання.

Нагадає, що раніше вночі російський Енгельс атакували невідомі дрони. Очевидці повідомили про гучні вибухи і звуки, схожі на автоматні черги, які почали лунати в стороні місцевого військового аеродрому близько 4 години ранку за місцевим часом.

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