- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1317
- Час на прочитання
- 1 хв
Уночі 16 травня російські дрони атакували Україну: де прогриміли вибухи
Росіяни у черговий раз атакували мирні українські міста вночі безпілотниками, подекуди було гучно.
У ніч проти 16 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
Херсон;
Полтавщина;
Чернiгів/р-н;
Білгород-Дністровськ/р-н (Одещина);
Сyмщина;
Передмістя Kиєва;
Миколаївщина;
Умань/р-н (Черкaщина).
Нагадаємо, що на Київщині працювала ППО. Містяни чули вибухи.