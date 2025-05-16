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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1317
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1 хв

Уночі 16 травня російські дрони атакували Україну: де прогриміли вибухи

Росіяни у черговий раз атакували мирні українські міста вночі безпілотниками, подекуди було гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 16 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Херсон;

  • Полтавщина;

  • Чернiгів/р-н;

  • Білгород-Дністровськ/р-н (Одещина);

  • Сyмщина;

  • Передмістя Kиєва;

  • Миколаївщина;

  • Умань/р-н (Черкaщина).

Нагадаємо, що на Київщині працювала ППО. Містяни чули вибухи.

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