Уночі 17 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Росіяни продовжують дошкуляти мирному українському населенню.
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 17 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
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Переяслав/р-н (Kиївщина);
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Миргород/р-н (Полтaвщина);
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Вишгородський р-н (Kиївщина);
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Кременчуцький р-н (Полтавщина);
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Kиїв та околиці;
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Кременчук/околиці;
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Біла Церква;
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Одеський р-н;
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Охтирський р-н (Сумщина);
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Канів/околиці (Черкащина);
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Кропивницький;
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Чугуївський р-н (Харківщина);
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Синельникове (Дніпропетровщина).
Нагадаємо, що раніше на Київщині оголосили про загрозу з повітря.
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