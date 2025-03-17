Уночі 17 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 17 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

Переяслав/р-н (Kиївщина);

Миргород/р-н (Полтaвщина);

Вишгородський р-н (Kиївщина);

Кременчуцький р-н (Полтавщина);

Kиїв та околиці;

Кременчук/околиці;

Біла Церква;

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Одеський р-н;

Охтирський р-н (Сумщина);

Канів/околиці (Черкащина);

Кропивницький;

Чугуївський р-н (Харківщина);

Синельникове (Дніпропетровщина).

Нагадаємо, що раніше на Київщині оголосили про загрозу з повітря.

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