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Уночі 17 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Уночі 17 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог продовжує атакувати Україну дронами / Фото: ТСН.ua

Росіяни продовжують дошкуляти мирному українському населенню.

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 17 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Переяслав/р-н (Kиївщина);

  • Миргород/р-н (Полтaвщина);

  • Вишгородський р-н (Kиївщина);

  • Кременчуцький р-н (Полтавщина);

  • Kиїв та околиці;

  • Кременчук/околиці;

  • Біла Церква;

  • Одеський р-н;

  • Охтирський р-н (Сумщина);

  • Канів/околиці (Черкащина);

  • Кропивницький;

  • Чугуївський р-н (Харківщина);

  • Синельникове (Дніпропетровщина). 

Нагадаємо, що раніше на Київщині оголосили про загрозу з повітря

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