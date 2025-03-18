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Уночі 18 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Уночі 18 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог знову використав проти українців безпілотники / Фото: ТСН.ua

Одне місто ворог атакував найбільше.

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 17 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО. 

Ворог кілька разів атакував Черкаси та їх околиці. Протягом ночі кілька разів лунали вибухи. 

Нагадаємо, у ніч проти 17 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.

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