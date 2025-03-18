Уночі 18 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Одне місто ворог атакував найбільше.
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 17 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО.
Ворог кілька разів атакував Черкаси та їх околиці. Протягом ночі кілька разів лунали вибухи.
Нагадаємо, у ніч проти 17 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.
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