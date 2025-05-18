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- Війна
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Уночі 18 травня російські безпілотники атакували Україну: де лунали вибухи
Росіяни вкотре атакували мирні українські міста вночі безпілотниками, деколи було гучно.
У ніч проти 18 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками .
Про це повідомили Повітряні Силі ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
Запоріжжя/околиці;
Харківщина;
Полтава/околиці;
Канів (Черкащина);
Васильків/Глеваха (Київщина);
Чернігівщина;
Полтавський р-н;
Миколаївщина;
Бориспіль, Київ та околиці;
Чернігівський р-н;
Бучанський р-н (Київщина);
Київ.