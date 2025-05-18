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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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421
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Уночі 18 травня російські безпілотники атакували Україну: де лунали вибухи

Росіяни вкотре атакували мирні українські міста вночі безпілотниками, деколи було гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Уночі 18 травня російські безпілотники атакували Україну: де лунали вибухи

© ТСН.ua

У ніч проти 18 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками .

Про це повідомили Повітряні Силі ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Запоріжжя/околиці;

  • Харківщина;

  • Полтава/околиці;

  • Канів (Черкащина);

  • Васильків/Глеваха (Київщина);

  • Чернігівщина;

  • Полтавський р-н;

  • Миколаївщина;

  • Бориспіль, Київ та околиці;

  • Чернігівський р-н;

  • Бучанський р-н (Київщина);

  • Київ.

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