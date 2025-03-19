Уночі 19 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Одне місто ворог атакував найбільше.
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 19 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Ірпінь/Буча;
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Київ/Вишгород;
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Дніпро/р-н;
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Житомирський р-н;
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Білгород-Дністровський/р-н (Одещина);
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Бучанський р-н (Київщина);
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Сyмщина (прикордоння).
Як зазначалося раніше, учора ввечері російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, що раніше стали відомі наслідки ворожої атаки на Київщину 19 березня: є поранений, пошкоджені та зруйновані будинки.
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