Уночі 19 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 19 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Ірпінь/Буча;

Київ/Вишгород;

Дніпро/р-н;

Житомирський р-н;

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Білгород-Дністровський/р-н (Одещина);

Бучанський р-н (Київщина);

Сyмщина (прикордоння).

Як зазначалося раніше, учора ввечері російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, що раніше стали відомі наслідки ворожої атаки на Київщину 19 березня: є поранений, пошкоджені та зруйновані будинки.

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