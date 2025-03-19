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Уночі 19 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Уночі 19 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог атакував Україну безпілотниками 19 березня 2025 року: подекуди спалахнули пожежі / Фото: ТСН.ua

Одне місто ворог атакував найбільше.

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 19 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО. 

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Ірпінь/Буча;

  • Київ/Вишгород;

  • Дніпро/р-н;

  • Житомирський р-н;

  • Білгород-Дністровський/р-н (Одещина);

  • Бучанський р-н (Київщина);

  • Сyмщина (прикордоння). 

Як зазначалося раніше, учора ввечері російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. Жертв і постраждалих немає. 

Нагадаємо, що раніше стали відомі наслідки ворожої атаки на Київщину 19 березня: є поранений, пошкоджені та зруйновані будинки. 

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