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- Війна
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Уночі 19 травня російські безпілотники атакували Україну: де звучали вибухи
Росіяни вкотре атакували мирні українські міста вночі безпілотниками, деколи було гучно.
У ніч проти 19 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Силі ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
Сумщина;
Шостка/околиці (Сумщина);
Донеччина;
Великий Бурлук (Харківщина);
Конотоп (Сумщина);
Старий Салтів (Харківщина);
Чернігівщина;
Богодухів (Харківщина);
Прилуцький р-н (Чернігівщина);
Черкащина;
Черкаси;
Полтавщина;
Кіровоградщина;
Кропивницький р-н.
Уночі, 18 травня, багато вибухів пролунало у місті Васильків Київської області. Російська армія здійснила масовану атаку кількома хвилями ударних БпЛА типу «Шахед». Унаслідок обстрілу у місті здійнялися пожежі.
«Рятувальники Київщини ліквідовують наслідки пожеж, спричинені масованою ворожою атакою, на жаль, є жертви ворожої агресії», — йдеться у повідомленні.
У результаті атаки виникли руйнації та пожежі в кількох територіальних громадах Київщини.