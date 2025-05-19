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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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647
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Уночі 19 травня російські безпілотники атакували Україну: де звучали вибухи

Росіяни вкотре атакували мирні українські міста вночі безпілотниками, деколи було гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 19 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Силі ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Сумщина;

  • Шостка/околиці (Сумщина);

  • Донеччина;

  • Великий Бурлук (Харківщина);

  • Конотоп (Сумщина);

  • Старий Салтів (Харківщина);

  • Чернігівщина;

  • Богодухів (Харківщина);

  • Прилуцький р-н (Чернігівщина);

  • Черкащина;

  • Черкаси;

  • Полтавщина;

  • Кіровоградщина;

  • Кропивницький р-н.

Уночі, 18 травня, багато вибухів пролунало у місті Васильків Київської області. Російська армія здійснила масовану атаку кількома хвилями ударних БпЛА типу «Шахед». Унаслідок обстрілу у місті здійнялися пожежі.

«Рятувальники Київщини ліквідовують наслідки пожеж, спричинені масованою ворожою атакою, на жаль, є жертви ворожої агресії», — йдеться у повідомленні.

У результаті атаки виникли руйнації та пожежі в кількох територіальних громадах Київщини.

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