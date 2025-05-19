Уночі 19 травня російські безпілотники атакували Україну: де звучали вибухи

ППО / © ТСН.ua

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У ніч проти 19 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Силі ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

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Зокрема, вибухи пролунали:

Сумщина;

Шостка/околиці (Сумщина);

Донеччина;

Великий Бурлук (Харківщина);

Конотоп (Сумщина);

Старий Салтів (Харківщина);

Чернігівщина;

Богодухів (Харківщина);

Прилуцький р-н (Чернігівщина);

Черкащина;

Черкаси;

Полтавщина;

Кіровоградщина;

Кропивницький р-н.

Уночі, 18 травня, багато вибухів пролунало у місті Васильків Київської області. Російська армія здійснила масовану атаку кількома хвилями ударних БпЛА типу «Шахед». Унаслідок обстрілу у місті здійнялися пожежі.

«Рятувальники Київщини ліквідовують наслідки пожеж, спричинені масованою ворожою атакою, на жаль, є жертви ворожої агресії», — йдеться у повідомленні.

У результаті атаки виникли руйнації та пожежі в кількох територіальних громадах Київщини.

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