Уночі 28 лютого над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 28 лютого 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
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Кривий Ріг/р-н;
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Лубни/р-н;
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Черкaщина/Київщина;
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Миколаїв;
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Миргород/околиці;
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Золотоноша/р-н;
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Дніпропетровщина;
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Вінниччина;
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Житомирщинa.
Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі російський дрон влучив у багатоповерхівку: стало відомо, скільки людей вдалося врятувати.
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