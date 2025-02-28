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Уночі 28 лютого над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі 28 лютого над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Ворог атакував Україну безпілотниками 28 лютого 2025 року / Фото: ТСН.ua

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 28 лютого 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Кривий Ріг/р-н;

  • Лубни/р-н;

  • Черкaщина/Київщина;

  • Миколаїв;

  • Миргород/околиці;

  • Золотоноша/р-н;

  • Дніпропетровщина;

  • Вінниччина;

  • Житомирщинa. 

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі російський дрон влучив у багатоповерхівку: стало відомо, скільки людей вдалося врятувати

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