Уночі 28 лютого над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

У ніч проти 28 лютого 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

Кривий Ріг/р-н;

Лубни/р-н;

Черкaщина/Київщина;

Миколаїв;

Миргород/околиці;

Золотоноша/р-н;

Дніпропетровщина;

Вінниччина;

Житомирщинa.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі російський дрон влучив у багатоповерхівку: стало відомо, скільки людей вдалося врятувати.

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