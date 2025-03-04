Уночі 4 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 4 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

Полтава;

Хaркiв/околиці;

Дніпро, Суми;

Харків/передмістя;

Миргород/р-н;

Світловодськ/Кременчук.

Нагадаємо, що раніше у Сумах ворожий безпілотник вдарив по приміщенні дитячого медичного закладу. На щастя, обійшлося без жертв.

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