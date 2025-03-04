Уночі 4 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Росіяни продовжують дошкуляти мирному українському населенню.
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 4 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
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Полтава;
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Хaркiв/околиці;
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Дніпро, Суми;
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Харків/передмістя;
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Миргород/р-н;
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Світловодськ/Кременчук.
Нагадаємо, що раніше у Сумах ворожий безпілотник вдарив по приміщенні дитячого медичного закладу. На щастя, обійшлося без жертв.
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