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Уночі 4 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Уночі 4 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Росіяни продовжують атакувати Україну "Шахедами" / Фото: ТСН.ua

Росіяни продовжують дошкуляти мирному українському населенню.

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 4 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Полтава;

  • Хaркiв/околиці;

  • Дніпро, Суми;

  • Харків/передмістя;

  • Миргород/р-н;

  • Світловодськ/Кременчук. 

Нагадаємо, що раніше у Сумах ворожий безпілотник вдарив по приміщенні дитячого медичного закладу. На щастя, обійшлося без жертв.

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