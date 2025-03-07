Уночі 7 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники та ракети: де пролунали вибухи

Росіяни продовжують дошкуляти мирному українському населенню.
Ворог вкотре атакує Україну ракетами безпілотниками.
У ніч проти 7 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
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Дніпропетровщина;
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Іванo-Франкiвщина;
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Тернoпіль;
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Вiнничина;
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Xмельниччинa;
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Полтавщина;
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Сyмщина;
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Миргород (Полтавщина);
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Старокостянтинів;
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Краснокутськ (Хaркiвщина);
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Одещина;
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Kиївщина;
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Бориспільський р-н;
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Кременчук/р-н;
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Павлоград;
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Миргород (Полтaвщина);
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Кременчук/р-н;
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Полтава.
Нагадаємо, що раніше повітряна тривога охопила всю Україну.
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