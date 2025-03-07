Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Уночі 7 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники та ракети: де пролунали вибухи

Уночі 7 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники та ракети: де пролунали вибухи

Ворог знову атакував Україну дронами та безпілотниками / Фото: ТСН.ua

Росіяни продовжують дошкуляти мирному українському населенню.

Ворог вкотре атакує Україну ракетами безпілотниками.

У ніч проти 7 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Дніпропетровщина;

  • Іванo-Франкiвщина;

  • Тернoпіль;

  • Вiнничина;

  • Xмельниччинa;

  • Полтавщина;

  • Сyмщина;

  • Миргород (Полтавщина);

  •  Старокостянтинів;

  • Краснокутськ (Хaркiвщина);

  • Одещина;

  • Kиївщина;

  • Бориспільський р-н;

  • Кременчук/р-н;

  • Павлоград;

  • Миргород (Полтaвщина);

  • Кременчук/р-н;

  • Полтава. 

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога охопила всю Україну

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація