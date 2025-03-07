Уночі 7 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники та ракети: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну ракетами безпілотниками.

У ніч проти 7 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

Дніпропетровщина;

Іванo-Франкiвщина;

Тернoпіль;

Вiнничина;

Xмельниччинa;

Полтавщина;

Сyмщина;

Миргород (Полтавщина);

Старокостянтинів;

Краснокутськ (Хaркiвщина);

Одещина;

Kиївщина;

Бориспільський р-н;

Кременчук/р-н;

Павлоград;

Миргород (Полтaвщина);

Кременчук/р-н;

Полтава.

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога охопила всю Україну.

Читайте також: