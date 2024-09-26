Уночі РФ атакувала три об’єкти передавання електроенергії: деталі від Шмигаля

За словами прем'єра, ворог не досяг своїх цілей – енергосистема працює у збалансованому режимі.

Російські війська у ніч проти 26 вересня атакували ракетами і дронами три об’єкти передавання електроенергії, один із них – у Миколаївській області.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об’єкти передачі електроенергії, один із них – у Миколаївській області", – йдеться в заяві.

Шмигаль зазначив, що ворог не досяг своїх цілей, адже українська енергосистема працює у збалансованому режимі, вимкнень електропостачання не заплановано.

Прем’єр також поінформував, що вранці оглянув на Миколаївщині хід будівництва інженерного захисту на енергетичних підстанціях. Голова ОВА доповів про загальну ситуацію.

"Заслухали проблемні питання та наші подальші кроки. Тут без деталей. Продовжуємо активну роботу з посилення захисту енергооб’єктів", – вказав Шмигаль.

Він додав, що будується також система розподіленої генерації. Очільник уряду ознайомився в Миколаєві з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській ОВА заявили, що РФ завдала удару по енергетичному об'єкту в області. Сталися відключення світла.

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