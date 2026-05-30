Уночі РФ запустила ракети та дрони: як відбилася Україна

РФ тероризує українців / © Associated Press

У ніч проти 30 травня ворог атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» шістьма крилатими ракетами Х-101, а також 290 ударними БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 284 цілі — 5 ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10. Крім того, дві ворожі ракети (крилата та балістична) не досягли цілей, інформація по ним уточнюється.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки», — додали у відомстві.

Нічна атака 30 травня — останні новини

У ніч проти 30 травня російські війська здійснили атаку на Шостку Сумської області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання по території Шосткинської громади. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Попередньо відомо, що минулося без жертв та постраждалих.

Міський очільник Шостки Микола Нога уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено 11 житлових багатоповерхових будинків, три нежитлові будівлі, легкові автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктур.

У Херсоні російський дрон влетів у квартиру, в якій перебували двоє осіб, вони отримали травми.

