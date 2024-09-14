Уночі російський Shahed знову залетів до Білорусі: що відомо (мапа)

Близько 04:10 дрон перетнув білоруський кордон в районі Лоєва – у повітряному просторі країни він пробув десь 30 хвилин.

Уночі російський Shahed знову залетів до Білорусі.

Про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram.

"Близько 04:10 дрон перетнув білоруський кордон в районі Лоєва – у повітряному просторі країни він пробув десь 30 хвилин. Далі безпілотник повернувся на територію України – його помітили біля Славутича о 05:05. Білорусь підіймала в небо авіацію", – йдеться у повідомленні.

Уночі російський Shahed знову залетів до Білорусі / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Повітряні сили України також повідомляли, що два дрони, які запускали росіяни, уночі повернулися на територію Росії.

Дрони Shahed уже не раз літали над Білоруссю. Це почалося від липня 2024 року. Уперше їх почали збивати у Білорусі лише наприкінці серпня.

Як Повітряні сили збивають Shahed у небі над Україною

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