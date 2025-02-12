Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи

У ніч проти 12 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

Кропивницький;

Павлоград;

Лубни/р-н (Полтaвщина);

Кременчук/р-н (Полтaвщина);

Яготин (Kиївщина);

Черкaси/р-н;

Суми/р-н;

Кролевець (Сyмщина);

Житомирський р-н;

Обухів/р-н (Kиївщина);

Передмістя Києва.

Нагадаємо, росіяни вдарили по спальному мікрорайону Сум. Постраждала жінка, зафіксовані руйнування.