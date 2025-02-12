Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 12 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
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Кропивницький;
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Павлоград;
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Лубни/р-н (Полтaвщина);
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Кременчук/р-н (Полтaвщина);
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Яготин (Kиївщина);
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Черкaси/р-н;
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Суми/р-н;
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Кролевець (Сyмщина);
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Житомирський р-н;
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Обухів/р-н (Kиївщина);
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Передмістя Києва.
Нагадаємо, росіяни вдарили по спальному мікрорайону Сум. Постраждала жінка, зафіксовані руйнування.
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