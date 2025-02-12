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Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала Україну 12 лютого ударними "Шахедами" / Фото: ТСН.ua

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 12 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Кропивницький;

  • Павлоград;

  • Лубни/р-н (Полтaвщина);

  • Кременчук/р-н (Полтaвщина);

  • Яготин (Kиївщина);

  •  Черкaси/р-н;

  • Суми/р-н;

  • Кролевець (Сyмщина);

  • Житомирський р-н;

  • Обухів/р-н (Kиївщина);

  • Передмістя Києва. 

Нагадаємо, росіяни вдарили по спальному мікрорайону Сум. Постраждала жінка, зафіксовані руйнування.

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