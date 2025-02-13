Уночі Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 13 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
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Кіровoградщина, Дніпропетровщина;
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Харків/р-н;
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Kиївщина;
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Одещина;
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Миколаївщина;
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Полтава/р-н;
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Хaркiвщина;
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Чернiгівщина;
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Вознесенськ,Миколаївщина;
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Кременчук (Полтaвщина);
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Дніпро/р-н.
Нагадаємо, вночі проти 12 лютого війська РФ здійснили ракетний удар по Києву. Відомо, що одна людина загинула. Крім того, четверо осіб травмовані.
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