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Уночі Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

ППО у ніч проти 13 лютого збивала ворожі "Шахеди" / Фото: ТСН.ua

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 13 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Кіровoградщина, Дніпропетровщина;

  • Харків/р-н;

  •  Kиївщина;

  •  Одещина;

  • Миколаївщина;

  • Полтава/р-н;

  • Хaркiвщина;

  • Чернiгівщина;

  • Вознесенськ,Миколаївщина;

  • Кременчук (Полтaвщина);

  • Дніпро/р-н. 

Нагадаємо, вночі проти 12 лютого війська РФ здійснили ракетний удар по Києву. Відомо, що одна людина загинула. Крім того, четверо осіб травмовані. 

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