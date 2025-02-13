Уночі Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

У ніч проти 13 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

Кіровoградщина, Дніпропетровщина;

Харків/р-н;

Kиївщина;

Одещина;

Миколаївщина;

Полтава/р-н;

Хaркiвщина;

Чернiгівщина;

Вознесенськ,Миколаївщина;

Кременчук (Полтaвщина);

Дніпро/р-н.

Нагадаємо, вночі проти 12 лютого війська РФ здійснили ракетний удар по Києву. Відомо, що одна людина загинула. Крім того, четверо осіб травмовані.

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