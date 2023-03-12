УПЦ МП виганяють з Лаври: патріарх Кіріл закликав захистити "колиску російської цивілізації"

Патріарх РПХ Кіріл закликав світ захистити Києву-Печерську Лавру. Зокрема він назвав її "колискою нашої цивілізації".

Про пишуть росЗМІ.

У своєму зверненні Кіріл згадав, що Києво-Печерська Лавра – перший монастир у Київській Русі. Він додав, що Лавра – "родоначальник спільної духовної та чернечої традиції російського, українського та білоруського народів".

"Це колиска нашої цивілізації та національних культур", – наголосив він.

Кіріл також визнав, що атеїстична влада у XX столітті гнала ченців Києво-Печерської Лаври з монастиря. Прикметно, що він не заперечує злочини, які здійснювали "совєти". Водночас цими словами він намагається прирівняти рішення української влади до злочинних дій радянської.

Що передувало?

Московську церкву остаточно виселяють з Києво-Печерської лаври. 10 березня на сайті Лаври з'явився документ-попередження: представники Української православної церкви Московського Патріархату в Україні мають звільнити лаврські монастирі до 29 березня. З церковниками розривають договір про безоплатну оренду, укладений ще у 2013 році, за часів Януковича.

Згодом міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що монахи зможуть після завершення державних перевірок залишитись у Київській лаврі, але - за певних умов.

Читайте також:



