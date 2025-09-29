- Дата публікації
Уперше зафіксовано російський ударний дрон з тепловізійною камерою: прямував атакувати Суми
Український експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов вперше зафіксував новий тип ударного дрона — БМ-35 із тепловізійною камерою, який у ніч проти 29 вересня прямує атакувати Суми.
Український фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що його обладнання вперше зафіксувало ударний безпілотник БМ-35, оснащений тепловізійною камерою. За його словами, апарат летів у напрямку Сум.
Бескрестнов опублікував відповідний кадр у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що це може свідчити про зміну тактики російських атак — тепер місто можуть атакувати не лише вдень, а й уночі.
Як ми писали, у ніч проти 28 вересня РФ масовано вдарила по Києву безпілотниками та ракетами. На жаль, є жертви.