Безпілотник

Український фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що його обладнання вперше зафіксувало ударний безпілотник БМ-35, оснащений тепловізійною камерою. За його словами, апарат летів у напрямку Сум.

Уперше зафіксовано російський ударний дрон з тепловізійною камерою: прямував атакувати Суми © фото з соцмереж

Бескрестнов опублікував відповідний кадр у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що це може свідчити про зміну тактики російських атак — тепер місто можуть атакувати не лише вдень, а й уночі.

