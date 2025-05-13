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Про це в інтервʼю NV розповів Андрій Білецький, командир Третього корпусу.

Так званий корпусний комплект включає п’ять бригад як бойове ядро, а також підрозділи спеціального призначення — БПЛА, розвідку, логістику, медицину, зв’язок. Білецький назвав створення корпусу переходом на якісно інший рівень. «Найскладніше перейти від тактичного до оперативного мислення. Це інший рівень планування, інша динаміка, більша відповідальність. І мушу сказати, ми одні з найшвидших у цих трансформаціях в межах ЗСУ» — заявив комкор.

Корпус розбудовують на тих же принципах, які сповідує Третя штурмова бригада, — якісне управління, планування, яке мінімізує ризики й втрати, підготовка особового складу, технологічність: дрони, сенсори, нові засоби вогневого ураження. Такі підходи зробили «Трійку» рекордсменом полю бою: бригада тримає найдовшу серед інших підрозділів ЗСУ 52-кілометрову ділянку на Харківщині, є лідером за підтвердженими ураженнями цілей артилерією та дронами серед непрофільних підрозділів.

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Білецький також підкреслив важливість спільного світогляду і єдиного духу у корпусі: «Ми як родина, але родина бойова. Це створює взаємну підтримку, солідарність, довіру. Звідси наша етика, наш стиль, навіть наша символіка. Це не деталі, це фундамент».

Він назвав й основні проблеми в ЗСУ, які належить вирішити у новому зʼєднанні. Це надмірна бюрократія, централізація, страх ухвалення рішень на низовому рівні, складність у впровадженні інновацій. «Нові технології й тактики проходять через надто довгі процедури. Але ми в Третій бригаді намагаємось це ламати. Ми впроваджуємо нове швидко, самостійно. Є ризики, але без цього не буде прогресу» – наголосив Білецький.

14 березня 2025 року Андрій Білецький, засновник «Азову», засновник та командир Третьої штурмової бригади, офіційно оголосив про створення Третього армійського корпусу. Його частиною стануть Третя штурмова, інші бригади, а також додаткові підрозділи БпЛА та інші.