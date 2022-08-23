Упродовж доби на Луганщині ЗСУ відбили наступи ворога із чотирьох напрямків - Гайдай

Так, за минулу ніч на Луганщині росіяни випустили по населених пунктах та укріпленнях українських військових 14 ракет, здійснили сім обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, неодноразово була застосована авіація.

Про це 23 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що впродовж доби ЗСУ було відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – всюди противник зі значними втратами вимушений був відступити.

Гайдай також наголосив, що останніми днями тенденція відмови людей працювати на окупантів посилилися. "Людям пропонували важку роботу фактично за мінімальну плату, яку потім ще й не віддавали. А тепер населення дізнається, що російським спеціалістам, яких також запрошують на Луганщину для допоміжних робіт, платять у 10-15 разів більше. Так, до прикладу, співробітникам мосводоканалу, які працювали в Щасті, за липень видали в середньому по 139 тисяч рублів. Чому жителі Луганщини повинні працювати за 10 тисяч – вони не розуміють", - написав очільник Луганської ОВА.

Також від обурених свавіллям Росії жителів тимчасово окупованих територій стало відомо, що у Довжанську під час примусової мобілізації рвуть паспорти. Цим займаються російські військові. "Якщо під час вилову чоловік намагається пред'явити якійсь документи – відстрочку чи броню – їх розривають на місці. Іноді й паспорти. Ворог визнає свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця, перетворити тактичні успіхи в оперативні досягнення. Тому намагається відновити боєздатність підрозділів різними протизаконними методами, щоб не допустити контрнаступу українських військових", - заявив Гайдай.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 181-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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