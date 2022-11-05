Упродовж доби понад 20 населених пунктів України зазнали ворожих обстрілів — Генштаб

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони та веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Упродовж доби 5 листопада під ударами російських окупантів опинилися понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Зокрема, противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

За наявною інформацією, продовжено перевірку бойової готовності підрозділів збройних сил республіки Білорусь до 14 листопада поточного року. Зберігається загроза завдання авіаційних ударів, включно з використанням ударних БпЛА з білоруської території та повітряного простору держави-сателіта РФ.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське і Площанка на Луганщині та Торське і Ямполівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське і Площанка на Луганщині та Торське і Ямполівка Донецької області; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

– з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області; на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Успенівка та Щербаки Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них - Білогірка, Давидів Брід і Правдине Херсонської області та Зоря, Мирне і Широке на Миколаївщині.

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В результаті дій Сил оборони в Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ. Втрати противника уточнюються.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БпЛА “Мерлін”. За уточненою інформацією, за попередню добу знищено 2 гелікоптери Ка-52 “Алігатор”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, окупанти намагаються створити ілюзію "відходу" з Херсонської області, таким чином, можливо, готуючи пастку для українських військових.

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