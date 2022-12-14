“Урали”, БМП та бензовози: до Білорусі прибуло ще два ешелони з військовою технікою РФ (відео)

Загалом за кілька днів російська армія перекинула на територію країни-сателіта близько 60 одиниць техніки.

За останні кілька днів до Білорусі з РФ прибули ще два ешелони з технікою російської армії.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

У понеділок, 12 грудня, на залізничну станцію Полонка Барановичського району (Брестська область) прибув ешелон, відправлений 8 грудня з міста Чебаркуль, що у Челябінській області Росії. У його складі було 30-40 одиниць нових “Уралів” збройних сил РФ.

У білоруській моніторинговій групі відзначають, що техніка, очевидно, призначена для російських військових, що дислокуються на полігоні "Обуз-Лісновський", найближчому до залізничної станції Полонка.

Другий ешелон був відправлений із залізничної станції Острогозьк, що у Воронезькій області Росії 11 грудня о 23:43. Він прибув на ту ж станцію Полонка о 07:50 ранку 14 грудня.

Цю інформацію підтверджує також “Спільнота залізничників Білорусі”.

За їхніми даними, всього в ешелоні знаходилося 26 вагонів-платформ із завантаженою на них гусеничною та колісною технікою ЗС РФ:

“Урали” - близько 20 од.;

бензовози;

БМП-2 - мінімум 4 од.

Як і першому випадку, є підстави вважати, що техніка призначається для постачання військових ЗС РФ на полігоні "Обуз-Лісновський".

Відповідно до цієї інформації, лише за кілька днів до Білорусі прибуло два ешелони із російською військовою технікою загальною кількістю щонайменше 60 одиниць.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 14 грудня до Білорусі прибув літак далекого радіолокаційного виявлення військово-космічних сил РФ. Ці літаки наводять на цілі російські винищувачі-ракетоносії.

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