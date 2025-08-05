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Ураження літаків росіян вже стало однією з візитівок Служби Безпеки України.

Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко, коментуючи чергові успішні удари по аеродромах ворога в окупованому Криму.

Експерт підкреслює, що ніхто не вплинув на авіацію ворога так, як Служба Безпеки.

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«Операція „Павутина“, зі знищенням рекордної кількості російських стратегічних літаків дронами, вже увійшла в усі підручники. Однак у Службі не зупиняються і продовжують нищити літаки ворога прямо на аеродромах. Під керівництвом Василя Малюка СБУ розробила цілу стратегію використання безпілотників для різних задач — на полі бою і в глибокому тилу рф. СБУ сьогодні є локомотив інноваційних і новаторських рішень у Силах Оборони», — акцентує політолог.

Екснардеп вважає, що ключове у операції не грошові збитки ворога, а знищення воєнного потенціалу РФ.

«Один літак Су-30СМ коштує в середньому від 35 до 50$ млн. Але найголовніше знищені літаки вже не зможуть скидати КАБи та бити по нашим позиціям на фронті. Через успішні операції СБУ, ворог відчуває величезні проблеми, як з авіапарком, так і з відповідним обладнанням. Російська промисловість не здатна швидко поновити те, що російська армія втрачає від ударів нашої спецслужби», — пише Черненко.

«Голова СБУ окреслює одну із цілей Служби так: ворог і його техніка не можуть почувати себе захищено у жодному кутку рф чи окупованої території. Колись, у росіян був розповсюджений мем про „візитку Яроша“, яку пропагандисти знаходили скрізь, де могли. Тепер дрони СБУ приносять на кожний російський аеродром „візитку Малюка“. І ці, цілком реальні, „вибухові візитки“ росіянам дуже не подобаються», — резюмує політолог.

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Раніше стало відомо, що безпілотники ЦСО «А» СБУ «завітали» на військовий аеродром «Саки» — ключову авіабазу росії для операцій в Чорному морі. В результаті повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24 та авіаційне обладнання.