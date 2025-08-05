ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
2 хв

Ураження літаків Росії вже стало однією з візитівок СБУ — експерт

Через успішні операції СБУ, ворог відчуває величезні проблеми, як з авіапарком, так і з відповідним обладнанням.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ураження літаків Росії вже стало однією з візитівок СБУ — експерт

© Associated Press

Ураження літаків росіян вже стало однією з візитівок Служби Безпеки України.

Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко, коментуючи чергові успішні удари по аеродромах ворога в окупованому Криму.

Експерт підкреслює, що ніхто не вплинув на авіацію ворога так, як Служба Безпеки.

«Операція „Павутина“, зі знищенням рекордної кількості російських стратегічних літаків дронами, вже увійшла в усі підручники. Однак у Службі не зупиняються і продовжують нищити літаки ворога прямо на аеродромах. Під керівництвом Василя Малюка СБУ розробила цілу стратегію використання безпілотників для різних задач — на полі бою і в глибокому тилу рф. СБУ сьогодні є локомотив інноваційних і новаторських рішень у Силах Оборони», — акцентує політолог.

Екснардеп вважає, що ключове у операції не грошові збитки ворога, а знищення воєнного потенціалу РФ.

«Один літак Су-30СМ коштує в середньому від 35 до 50$ млн. Але найголовніше знищені літаки вже не зможуть скидати КАБи та бити по нашим позиціям на фронті. Через успішні операції СБУ, ворог відчуває величезні проблеми, як з авіапарком, так і з відповідним обладнанням. Російська промисловість не здатна швидко поновити те, що російська армія втрачає від ударів нашої спецслужби», — пише Черненко.

«Голова СБУ окреслює одну із цілей Служби так: ворог і його техніка не можуть почувати себе захищено у жодному кутку рф чи окупованої території. Колись, у росіян був розповсюджений мем про „візитку Яроша“, яку пропагандисти знаходили скрізь, де могли. Тепер дрони СБУ приносять на кожний російський аеродром „візитку Малюка“. І ці, цілком реальні, „вибухові візитки“ росіянам дуже не подобаються», — резюмує політолог.

Раніше стало відомо, що безпілотники ЦСО «А» СБУ «завітали» на військовий аеродром «Саки» — ключову авіабазу росії для операцій в Чорному морі. В результаті повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24 та авіаційне обладнання.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie