Ураження в Кронштадті могло стати фатальним: що показали знімки корвета «Бойкий»

Корвет "Бойкий" / © Defense Express

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Російський ракетний корвет проєкту 20380 «Бойкий», який перебував у сухому доці в Кронштадті, зазнав критичних пошкоджень після атаки українських безпілотників. Аналіз супутникових знімків свідчить, що корабель, імовірно, вже не підлягає відновленню.

Відповідні супутникові знімки сухого доку в Кронштадті оприлюднив дослідник MT Anderson.

На світлинах видно повне знищення надбудови та значну деформацію корпусу в районі кормової структури, де розміщені вихлопні системи. Це може свідчити про вплив надзвичайно високих температур, які поширювалися з внутрішніх відсіків корабля.

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Ймовірно, пошкоджень зазнали також вихлопні канали. Внутрішній простір корвета суттєво вигорів: під дією високої температури радарна щогла та елементи палуби провалилися всередину корпусу.

Супутникові знімки корвета після влучання. / © military.com

На щоглі корвета розміщувалися антени радіолокаційних станцій для виявлення повітряних і надводних цілей, засоби зв’язку, ходові вогні та елементи системи державного розпізнавання «свій-чужий». Зокрема, на кораблях цього проєкту встановлюють РЛС загального виявлення «Фуркэ-2» та РЛС цілевказання ракетного озброєння «Монумент-А».

На повне вигоряння внутрішніх приміщень також вказують численні сліди обвуглення вздовж кормової надбудови та в районі гелікоптерного майданчика.

За оцінкою MT Anderson, характер і масштаби пошкоджень свідчать, що відновлення корвета є неможливим.

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Що відомо про корвет «Бойкий»

«Бойкий» — багатоцільовий сторожовий корабель проєкту 20380 у складі Балтійського флоту ВМФ РФ. Він призначений для дій у ближній морській зоні.

Корабель заклали 27 липня 2005 року у Санкт-Петербурзі. На воду його спустили у квітні 2011 року, а до складу російського флоту він увійшов у травні 2013 року. Портом приписки є Балтійськ у Калінінградській області.

«Бойкий» є третім корветом проєкту 20380 і належить до серії кораблів типу «Стерегущий». Його водотоннажність становить близько 2200 тонн, максимальна швидкість — до 27 вузлів, автономність плавання — до 15 діб. Екіпаж корабля складається зі 100 осіб, зокрема 14 офіцерів.

Озброєння корвета включає 30-мм артилерійські установки АК-630, 100-мм артилерійську установку А-190 та зенітні ракетні комплекси «Редут». Протикорабельні можливості корабля забезпечує ракетний комплекс «Уран» із вісьмома протикорабельними крилатими ракетами Х-35 з дальністю ураження до 260 км.

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Також корвет оснащений протичовновим комплексом «Пакет-НК» із двома чотиритрубними торпедними апаратами калібру 324 мм. На борту передбачено базування гелікоптера Ка-27.

Що відомо про атаку

Вранці 3 червня українські безпілотники уразили російський ракетний корвет на території Кронштадтської військово-морської бази у Санкт-Петербурзі.

На момент атаки корабель перебував у сухому доці імені Вєлєщінського, де проходив плановий ремонт, розпочатий у лютому 2026 року.

Опубліковані відеозаписи свідчать, що корвет був уражений щонайменше двома українськими ударними безпілотниками. Після влучань на кораблі спалахнула масштабна пожежа. Дим від неї місцеві жителі бачили за кілька кілометрів від місця події.

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