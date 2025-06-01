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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Уражено 41 російський літак: подробиці спецоперації "Павутина" (фото)

Учасники цієї історичної спецоперації уже давно повернулися до України, атака відбувалася дистанційно.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
дрони СБУ

Дрони СБУ, які вразили російські аеродроми / © ТСН

Спецоперацію «Павутина», в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки

Про це повідомили джерела ТСН.ua в українській спецслужбі.

За словами наших співрозмовників, ця операція була надскладною з логістичної точки зору.

СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.

У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

ТСН.ua отримав унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.

/ © ТСН

© ТСН

/ © ТСН

© ТСН

/ © ТСН

© ТСН

/ © ТСН

© ТСН

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Контролював хід операції особисто президент України Володимир Зеленський, а реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк та колектив української спецслужби.

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

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