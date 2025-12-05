Уражено Сизранський НПЗ та морський порт у Краснодарському краї: стало відомо, хто це зробив

На місцях ударів виникли пожежі

Підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту та Сизранський НПЗ.

Це підтвердив Генштаб.

«Порт здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано влучання по території об’єкту з подальшою пожежею», — йдеться у повідомленні.

Крім того, уражалися потужності нафтопереробного заводу «Сизранський» у Самарській області РФ. Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8,9 млн тонн нафти на рік.

«Зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ», — додали у відомстві.

Нагадаємо, дрони атакували Краснодарську область Росії: під ударом опинився морський порт у місті Темрюк, де почалася масштабна пожежа. Там здійснюється транспортування нафтопродуктів.

Також було неспокійно у Чечні — туди теж завітали дрони.