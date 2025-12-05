- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 442
- Час на прочитання
- 1 хв
Уражено Сизранський НПЗ та морський порт у Краснодарському краї: стало відомо, хто це зробив
У результаті нічної атаки росіяни зазнали чималих збитків.
Підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту та Сизранський НПЗ.
Це підтвердив Генштаб.
«Порт здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано влучання по території об’єкту з подальшою пожежею», — йдеться у повідомленні.
Крім того, уражалися потужності нафтопереробного заводу «Сизранський» у Самарській області РФ. Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8,9 млн тонн нафти на рік.
«Зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ», — додали у відомстві.
Нагадаємо, дрони атакували Краснодарську область Росії: під ударом опинився морський порт у місті Темрюк, де почалася масштабна пожежа. Там здійснюється транспортування нафтопродуктів.
Також було неспокійно у Чечні — туди теж завітали дрони.