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Ураження арсеналу у Волгоградській області РФ: у Генштабі повідомили про знищення іранських ракет

Ураження арсеналу у Волгоградській області РФ: у Генштабі повідомили про знищення іранських ракет

Українські дрони / Фото: ТСН.ua

На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів.

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження арсеналу ракетно-артилерійського озброєння російської армії біля селища Котлубань Волгоградської області РФ, яке розташоване приблизно за 700 км від лінії фронту.  

Про це йдеться в опублікованому в неділю, 29 вересня, повідомленні.

За інформацією Генштабу, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами. 

“Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів”, - йдеться у повідомленні. 

У Генштабі повідомили, що операцію провели у ніч проти 29 вересня Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України. 

Нагадаємо, арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду біля селища Котлубань Волгоградської області Росії було атаковано 120 дронами.

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