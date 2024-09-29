Ураження арсеналу у Волгоградській області РФ: у Генштабі повідомили про знищення іранських ракет

На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів.
У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження арсеналу ракетно-артилерійського озброєння російської армії біля селища Котлубань Волгоградської області РФ, яке розташоване приблизно за 700 км від лінії фронту.
Про це йдеться в опублікованому в неділю, 29 вересня, повідомленні.
За інформацією Генштабу, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.
“Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів”, - йдеться у повідомленні.
У Генштабі повідомили, що операцію провели у ніч проти 29 вересня Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України.
Нагадаємо, арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду біля селища Котлубань Волгоградської області Росії було атаковано 120 дронами.
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