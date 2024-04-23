Ураження корабля "Комуна" у Севастополі – з'явились супутникові фото

Українські військові уразили російське судно "Комуна" у тимчасово окупованому Севастополі. Як зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, судно до останнього виконувало завдання і мало на борту відповідне обладнання, підводні дрони.

Росіяни використовували "Комуну", зокрема для пошуку елементів на місці затоплення крейсера "Москва", які цікавили керівництво Чорноморського флоту.

OSINT-аналітик MT Anderson показав супутникові фото корабля "Комуна" за 20 квітня (до ракетного удару) і 22 квітня (наступної доби після удару).

"Комуна", схоже, не зазнала значних ушкоджень, а також не змінила свою позицію біля пірсу", - йдеться у повідомленні.

Судно "Комуна" у порту Севастополя після атаки ЗСУ / Фото: OSINT-аналітик MT Anderson

Водночас великий десантний корабель проєкту 775 і сторожовий корабель проєкту 1135 "Буревісник", що стояли поруч із "Комуною", тепер переміщені до інших місць.

Крім того, поруч із "Комуною" з'явився розвідкорабель "Іван Хурс", який з кінця березня стояв на ремонті в 13-му СРЗ ЧФ у Кілен-бухті. "Іван Хурс" був пошкоджений під час ракетної атаки у ніч проти 24 березня.

Нагадаємо, військові ЗСУ повідомили про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії – які кораблі пошкоджені.

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