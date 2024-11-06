Ураження російських кораблів у Каспійському морі: момент влучання потрапив на відео

Безпілотник спокійно пролетів над військовими кораблями, які вийшли в море.
У Мережі з’явилося відео влучання безпілотників ГУР МОУ в кораблі російської флотилії в Каспійському морі. Атаку було здійснено вранці 6 листопада на відстані близько 1,5 тисячі км від українського кордону.
Політ дронів над містом Каспійськ у Дагестані зняли очевидці.
На кадрах видно, як безпілотник спокійно пролітає над військовими кораблями, які вийшли в море, і б'є у ті, що залишалися пришвартовані.
Внаслідок ударів дронів української розвідки було уражено щонайменше два ракетні кораблі. Також могли бути пошкоджені малі ракетні кораблі проєкту 21631.
Нагадаємо, у російських пабліках повідомляли, що Каспійськ був атакований українським дроном А-22 "Летюча лисиця". У місті лунала стрілянина, ймовірно, через намагання збити дрони. Місцеві жителі почули два вибухи.
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