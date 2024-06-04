Ураження С-300 у Бєлгородській області: експерт Мусієнко відповів, чи відведе РФ свої системи ППО від кордону

Сили оборони з РСЗВ Himars уразили на території Бєлгородської області ЗРК С-300 і С-400, що РФ використовує як для атак по Харківщині, так і для роботи проти українських повітряних цілей. І таких ударів ставатиме більше, адже розташування комплексів С-300 і С-400 на Бєлгородщині є однією з пріоритетних цілей для Сил оборони України.

Про це "УНІАН" розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Ці комплекси використовують для завдавання ударів по Харкову і Харківщині, а також за призначенням - вони виконують завдання з прикриття неба. І так, потрібно відкрити можливість для роботи нашої авіації, наших літаків, які можуть відпрацьовувати ракетами зі Storm Shadow і SCALP-G", - сказав він.

За словами експерта, такі атаки по ворожих засобах ППО триватимуть. І не виключено, що після цього будуть удари ракетами Storm Shadow і SCALP-G ще далі вглиб російської території.

А якщо РФ відведе свої системи ППО якомога далі від кордону, то це покращить ситуацію для української армії та цивільних.

"Адже це і є наше ключове завдання, щоб вони якомога далі відвели свої С-300 і С-400 углиб своєї території. Щоб вони за дальністю не могли дістати ракетами, наприклад, по Харкову, щоб вони не могли контролювати певну зону в районі Харківської області, щоб більш вільно діяла наша авіація. Тому якщо вони відведуть свої системи, нас це також цілком влаштовує", - пояснив експерт.

Нагадаємо, ЗСУ напередодні, 1 або 2 червня, ймовірно, із застосуванням американських систем HIMARS завдали удару по батареї російської ППО С-300/400 у Бєлгородській області.

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