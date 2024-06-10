Ураження винищувачів Су-57: в ГУР розповіли про істеричну реакцію Путіна

В Росії, на території аеродрому "Ахтубінск", в Астраханській області вперше було уражено два російських багатоцільових винищувачі Су-57. Також є інформація про безповоротні втрати, про поранених серед особового складу окупантів.

Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, як на цю новину відреагував диктатор Володимир Путін.

"Ми можемо констатувати сам факт ураження. Чудові новини – Путін скаженіє, є інформація, що реакція в Кремлі справді дуже гаряча і відчутна. Су-57 вони намагалися ховати і оберігати. Навіть у повітряний простір України Су-57 не потрапляли, тому що боялися збиття", - розповів він.

Юсов також додав, що Росія завищувала характеристики літака Су-57 з метою продажу і присутності на міжнародному ринку озброєнь.

"Власне, не вберегли. Тим не менше, вони справді використовувались для завдання ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, по мирній інфраструктурі, тому цілком заслужено така кара відбулася. Справді є інформація про можливе ураження двох Су-57 і також загиблих і поранених окупантів, які були на цей момент на литовищі", - резюмував Андрій Юсов.

Нагадаємо, Євлаш пояснив, наскільки критичне для Росії знищення винищувачів Су-57.

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