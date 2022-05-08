Уражено 120 цілей противника: на Півдні ЗСУ за добу знищили 80 окупантів і 10 одиниць техніки 

У районі Станіслава Херсонської області ЗСУ знищили склад боєприпасів російських військових.
Загарбники несуть втрати на окупованих територіях.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на сторінці у Facebook.
На Південному напрямку ЗСУ нанесли ураження на понад 120 вогневих цілей російських військових, їх втрати становлять 80 військовослужбовців та 10 одиниць техніки.
Протягом минулої доби на лінії зіткнення у Херсонській та Миколаївській областях росіяни не проявляли активних бойових дій. Однак артилерійські та мінометні обстріли, ракетні удари не припинялись.
Нагадаємо, росіяни 7 травня обстріляли Одесу шістьма ракетами. За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок влучання чотирьох ворожих ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі.
Український президент прокоментував удари РФ по Одесі і наголосив, що обстріли по місту для росіян не має ніякого значення, яке місто чи село в Україні знищити.
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