Уражено передовий пункт управління окупантів на Херсонщині: ГУР повідомило деталі удару

Удару розвідники завдали за допомогою вибухового скиду з безпілотника.

Уражено передовий пункт управління окупантів на Херсонщині.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило деталі удару.

"26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів ― 14 армійського корпусу зс рф", ― йдеться у повідомленні.

Удару розвідники Департаменту активних дій ГУР МО України завдали за допомогою вибухового скиду з безпілотника.

На Херсонщині ГУР уразило передовий пункт управління окупантів

Нагадаємо, що росіяни намагаються атакувати Дніпровські острови на Херсонщині, але закріпитися на цих клаптиках суші їм не вдається. Сили оборони України тримають острови під вогневим контролем.