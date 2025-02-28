Уражено передовий пункт управління окупантів на Херсонщині: ГУР повідомило деталі удару

Удару розвідники завдали за допомогою вибухового скиду з безпілотника.
Уражено передовий пункт управління окупантів на Херсонщині.
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило деталі удару.
"26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів ― 14 армійського корпусу зс рф", ― йдеться у повідомленні.
Удару розвідники Департаменту активних дій ГУР МО України завдали за допомогою вибухового скиду з безпілотника.
Нагадаємо, що росіяни намагаються атакувати Дніпровські острови на Херсонщині, але закріпитися на цих клаптиках суші їм не вдається. Сили оборони України тримають острови під вогневим контролем.
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